Selena Gomez und The Weeknd: Droht schon das Liebes-Aus?

Ist es bald schon wieder vorbei zwischen Selena Gomez (24, "Revival" ) und The Weeknd (26, "Starboy" )? Gerüchten zufolge könnte das Paar bald wieder getrennte Wege gehen. Das berichtet das US-Portal "In Touch" und bezieht sich auf einen nicht näher benannten Insider und einen rätselhaften Tweet des "Starboy".

"Mit mir zu spielen, ist gefährlich", schrieb der kanadische R&B-Musiker darin und soll ich damit auf Gomez bezogen haben. Dem angeblichen Insider zufolge lässt die Sängerin ihrem neuen Freund nicht genug Freiraum und "ersticke" ihn regelrecht. Und: Wenn sich dies nicht bald ändere, könnte die Beziehung nicht mal mehr Weeknds im Herbst anstehende Welt-Tournee überleben, heißt es.

Wovor hat Selena Gomez Angst?

Dabei scheint genau die Tour das eigentliche Problem zu sein. "Selena bettelt ihn an, sie mit auf Tour zunehmen. Aber das geht ihm zu schnell", berichtet die Quelle. Sie habe zudem Angst, dass sich die weiblichen Fans an ihren Geliebten heranschmeißen könnten. So sehr, dass "sie ihm sogar gedroht hat, ihn zu verlassen, falls er sie nicht mitnimmt".