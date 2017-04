Selena Gomez knackt eigene Höchstleistung

Sängerin Selena Gomez (24, "It Ain't Me" ) hat es tatsächlich geschafft, ihre eigene Höchstleistung zu knacken - und zwar bei dem meistgelikten Foto ihres Accounts. Als sie vor einer Woche ein süßes Pärchenfoto mit ihrem FreundThe Weeknd (27, "Starboy") vom Coachella-Festival postete, schossen die Likes auf Anhieb in die Höhe. Über sieben Millionen "Gefällt mir"-Klicks hat das Bild momentan - Tendenz steigend. Das sind knapp eine halbe Million Likes mehr, als ihr berühmtes Coca Cola-Bild, das sie im Juni letzten Jahres hochlud.

Auch ihre Followerzahl kann sich mehr als sehen lassen. Gomez knackte im September 2016 als erster Star die Bestmarke von 100 Millionen Followern und ist seitdem der beliebteste Promi der Foto-App. An einer kommt sie aber trotzdem noch nicht vorbei: Beyoncé (35) hat immer noch den Post mit den meisten Likes. Mit über zehn Millionen "Gefällt mir"-Klicks bleibt ihr berühmtes Babybauch-Bild mit Schleier weiterhin auf Platz eins.