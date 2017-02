Sean Spicer reagiert auf Parodie von Melissa McCarthy

Seit Tagen ist es das Gesprächsthema: Die Persiflage von US-Schauspielerin Melissa McCarthy (46, "Tammy" ) auf den Donald-Trump-Pressesprecher Sean Spicer (45) im Rahmen der jüngsten "Saturday Night Live"-Sendung. Jetzt reagierte der Gescholtene sogar und stimmt - im Gegensatz zu seinem Chef bei der Alec-Baldwin-Imitation - sogar versöhnliche Worte an. Wie unter anderem die "Daily Mail" berichtet, habe Spicer am Rande des Super Bowls erklärt, dass es "wirklich eine lustige Sendung" gewesen sei.

McCarthy solle sich dennoch ein bisschen zurücknehmen. Über die Szene, in der die Schauspielerin Unmengen an Kaugummis in ihren Mund stopft und sie wenig später wieder ausspuckt, habe er nicht lachen können. Auch die Trump-Parodie von Baldwin bekam von Spicer noch sein Fett ab. Der Schauspieler habe sich von lustig zu gemein gewandelt, das sei "wirklich unglücklich". Trump twitterte im Oktober in Richtung Baldwin, dass der Schauspieler "peinlich", die ganze Sendung "ungenießbar" sei und sowieso abgesetzt gehöre.