Scott Eastwood kennt die Anzahl seiner Geschwister nicht

Schauspiel-Legende und Regisseur Clint Eastwood (86, "Million Dollar Baby" ) hatte viele Frauen in seinem Leben. Aus seinen zahlreichen Affären sind sieben Kinder entstanden. Eines davon ist Scott Eastwood (31). Im Interview mit der "Bild am Sonntag" war er sich aber nicht ganz sicher, wie viele Geschwister er denn nun wirklich hat.

"Wir sind noch dabei, alle zu zählen! Mal sehen, wer sich da noch meldet", scherzte der 31-Jährige auf die Frage hin, wie viele Kinder Papa Clint habe. Der attraktive Eastwood-Spross startet nach mehreren kleinen Rollen nun in "Fast & Furious 8" durch. Warum es bei ihm selber noch nicht so recht mit den Frauen klappe, beantwortete er so: "Der Hauptgrund ist, dass es wirklich schwer ist, eine Beziehung zu führen, wenn du andauernd auf Achse bist."