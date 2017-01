"Schwiegertochter gesucht": Woran starb Irene Fischer?

Der plötzliche Tod von "Schwiegertochter gesucht"-Urgestein Irene Fischer schockiert die Fans. Die 64-Jährige verstarb völlig überraschend in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Nun will die "Bild"-Zeitung mehr über die Todesursache erfahren haben. Demnach starb die Mutter von Dauer-Single Beate (34) an einer Lungenentzündung.

Besonders schwer trifft dieser Schicksalsschlag natürlich Beate und ihren Vater. "Ich bin unendlich traurig und mir fehlen die Worte", schreibt die 32-jährige Tochter in einem Statement. Es sei ein großer Verlust für sie uns ihren Vater. Gerd Fischer hatte sich erst zu Neujahr gewünscht, "dass wir noch viele Jahre gemeinsam unsere Fahrt machen können und unser Boot der Liebe auch weiterhin den Stürmen des Lebens widersteht und das Licht des Lebens uns den richtigen Weg zeigt". Dieser Wunsch sei ihm nicht mehr erfüllt worden, erklärt er. "Der Schmerz sitzt bei mir und meiner Tochter sehr tief."

Das stets unzertrennliche Mutter-Tochter-Gespann war bereits seit 2008 regelmäßig in der Kuppel-Show "Schwiegertochter gesucht" zu sehen. Millionen Zuschauer konnten seitdem Beates erfolgloser Suche nach ihrem Traummann beiwohnen. Im Rahmen der TV-Show verschlug es Irene und Beate nach Asien - inklusive Kulturschock. Ob Beate weiterhin ein Teil der Show sein wird, ist unbekannt.