"Schwiegertochter gesucht": So trauert Vera Int-Veen um Irene Fischer

Der Schock über den plötzlichen Tod von "Schwiegertochter gesucht"-Liebling Irene Fischer sitzt tief. Wie am Donnerstag bekannt wurde, verstarb die Mutter von Kult-Kandidatin Beate (32) bereits in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch überraschend im Alter von 64 Jahren. Auch Moderatorin Vera Int-Veen (49) ist tief bestürzt: "Ich bin fassungslos und traurig über den unerwarteten Tod von Irene. Ich bin in Gedanken ganz fest bei Beate und Papa Gerd und wünsche ihnen viel Kraft in dieser schweren Zeit", erklärt sie gegenüber RTL.

"Ich werde sie unglaublich vermissen"

Die Moderatorin hat Irene und Beate seit über acht Jahren auf ihrer Suche nach dem perfekten Schwiegersohn begleitet. "Ich habe Irene immer sehr geschätzt, ob wir gelacht oder auch mal diskutiert haben", erinnert sich Int-Veen. "Ich werde sie unglaublich vermissen." Auch der Privatsender spricht der Familie sein tiefes Mitgefühl aus.



Irenes Tod ist ein schwerer Schicksalsschlag für Tochter Beate

Foto:RTL

Besonders schwer trifft dieser Schicksalsschlag natürlich Beate und ihren Vater. "Ich bin unendlich traurig und mir fehlen die Worte", schreibt die 32-jährige Tochter in einem Statement. Es sei ein großer Verlust für sie uns ihren Vater. Gerd Fischer hatte sich erst zu Neujahr gewünscht, "dass wir noch viele Jahre gemeinsam unsere Fahrt machen können und unser Boot der Liebe auch weiterhin den Stürmen des Lebens widersteht und das Licht des Lebens uns den richtigen Weg zeigt". Dieser Wunsch sei ihm nicht mehr erfüllt worden, erklärt er. "Der Schmerz sitzt bei mir und meiner Tochter sehr tief."