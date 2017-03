Schweighöfer-Serie "You Are Wanted": Zweite Staffel kommt

Fans der Thriller-Serie "You Are Wanted" dürfen sich freuen: Das erste deutsche Amazon Original von Matthias Schweighöfer (36) bekommt eine zweite Staffel. Der Schauspieler, der für "You Are Wanted" in die Rolle des Hauptdarstellers, Regisseurs und Produzenten geschlüpft ist, sagte dazu: "Wir freuen uns sehr über diesen großen Erfolg bei Amazon Prime Video. Die Resonanzen aus der ganzen Welt sind großartig. Ich freue mich, gemeinsam mit Amazon, Pantaleon Films und Warner Bros. die Geschichte in einer zweiten Staffel weiterzuerzählen."

Zudem postete der 36-Jährige ein Video bei Facebook, in dem er ein paar Worte an seine Fans richtet: "Leute, es geht weiter! Danke, dass ihr geguckt habt!" Schweighöfer hat allen Grund zur Freude: Wie Amazon mitteilte, legte "You Are Wanted" den stärksten Serienstart in der Geschichte von Amazon Prime Video in Deutschland hin, außerdem gehörte die Serie in ganzen 70 Ländern zu den meist gesehenen Serien des Wochenendes. Vergangenen Freitag wurde die Hacker-Serie erstmals ausgestrahlt.