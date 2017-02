Schwangere Beyoncé tritt bei den Grammys auf!

Superstar Beyoncé (35, "Formation" ) tritt bei der 59. Grammy-Verleihung auf! Die Sängerin, die aktuell mit ihrer Zwillings-Schwangerschaft für Furore sorgt, wird live auf der Bühne performen, wie mehrere Quellen der Website "Entertainment Tonight" bestätigen. Auch ihr Vater, Mathew Knowles (65), der von der zweiten Schwangerschaft seiner Tochter am Telefon erfuhr, plauderte in einem Interview aus: "Sie klang ein bisschen erschöpft, weil sie gerade an ihrer Grammy-Performance arbeitet".

Bei der Preisverleihung, die am 12. Februar in Los Angeles stattfinden wird, könnte Beyoncé übrigens Grammy-Geschichte schreiben. Die Sängerin ist in neun Kategorien für den wichtigsten Musikpreis der Welt nominiert.