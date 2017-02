Schon wieder: Britney Spears zeigt in Vegas Nippel

Ja, diese Einleitung bietet sich an: "Oops, she did it again". Pop-Star Britney Spears (35) ist, ganz wie in ihrem eigenen Hit aus dem Jahr 2000, Anfang der Woche zum wiederholten Male der gleiche Fehler unterlaufen. Konkret geht es um die ungewünschte Zurschaustellung intimer Körperpartien. Denn Spears ist bei einem ihrer regelmäßigen Auftritte in der Glücksspiel-Metropole Las Vegas schon wieder die Kleidung verrutscht, wie das "People Magazine" berichtet.

Diesmal fiel das Malheur sogar besonders drastisch aus: Ein Träger von Spears' knappem Body verließ seine angestammte Position - und brachte beim Song "Work Bi**h" eine Brustwarze der Sängerin zum Vorschein. Ärgerlicherweise bemerkte Spears die neue, offenherzige Konstellation nicht sofort. Ein Tänzer musste den Star erst auf das Problem aufmerksam machen. Dementsprechend ist der Vorfall in den sozialen Medien ausreichend dokumentiert: Sowohl als Foto, als auch als Kurzvideo auf Instagram.

Gewöhnt ist Britney Spears an solche Missgeschicke nichtsdestotrotz. Erst im Oktober war ihr ein Träger gerissen und die 35-Jährige musste ihr Oberteil händisch sichern, ehe ihr ein Tänzer aus der Patsche half. Nur Tage zuvor hatte ein unzuverlässiger Reißverschluss ihren Tanga sichtbar gemacht. Anfang 2016 hatte sich Spears in einem Tragegurt für einen Bühnenflug verheddert, im Oktober 2015 war ihr ein spektakuläres halbtransparentes Kostüm am Rücken aufgeplatzt. Vielleicht wäre es ja an der Zeit für den Kauf hochwertigerer Textilien.