Schock für Lisa Marie Presley: Jugendamt nimmt ihre Zwillinge in Obhut

Das kalifornische Jugendamt hat Lisa Marie Presleys (49) Zwillingstöchter in Obhut genommen. Wie die britische "Daily Mail" berichtet, wurden auf dem Computer ihres Noch-Ehemanns Michael Lockwood (55) verstörende Kinder-Fotos und -Videos gefunden. Es soll Lisa Marie selbst gewesen sein, die die schockierende Entdeckung machte. Das geht aus Gerichtsunterlagen hervor, die der Zeitung exklusiv vorliegen sollen.

"Ich war schockiert und entsetzt und mir wurde schlecht", wird Lisa Marie Presley in den Gerichtsakten zitiert. Über die Zukunft der Zwillinge Finley und Harper (8) soll angeblich in einem Gerichtsverfahren im März entschieden werden. Bis dahin bleiben die Kinder in der Obhut des Jugendamtes.

Material ist noch nicht gesichtet worden

Wie aus den Gerichtsunterlagen weiter hervorgeht, hat die Polizei bereits das angeblich kinderpornografische Material und weitere 80 Geräte während einer Hausdurchsuchung beschlagnahmt. Allerdings sei noch nicht alles komplett untersucht worden. "Ich habe keine Ahnung, was sonst noch auf diesen Geräten ist und befürchte, dass mehr und viel schlimmere Fotos und Beweise drauf sind", wird Lisa Marie Presley, die einzige Tochter von Rock'n'Roll-Legende Elvis Presley (1935-1977), in den Akten weiter zitiert.

Es tobt ein erbitterter Rosenkrieg

Lisa Marie Presley und Musiker Michael Lockwood heirateten 2006. Zwei Jahre später kamen die Zwillinge zur Welt. Nach zehn Jahren Ehe reichte Lisa Marie Presley im Juni 2016 die Scheidung ein. Der Grund: "unüberbrückbare Differenzen". Seither streiten die Noch-Eheleute um das Sorgerecht und um Unterhaltszahlungen. Aus den Akten geht aber auch hervor, dass Lockwood noch nicht wegen eines Verbrechens verurteilt worden ist. Er selbst hat sich bislang nicht zu den Anschuldigungen geäußert.