Schlechtester Film: Roland Emmerich droht die "Goldene Himbeere"

Diesen Preis möchte wirklich niemand erhalten: Die berühmt-berüchtigte "Goldene Himbeere" zeichnet die schlechtesten Leistungen des Filmjahres aus. Und in diesem Jahr muss sich Roland Emmerich (61) auf etwas gefasst machen. Der Regisseur wurde mit seinem Film "Independence Day: Wiederkehr" gleich in mehreren Kategorien nominiert, wie die Verantwortlichen am Montag einen Tag vor den Oscar-Nominierungen bekanntgaben. So geht sein Streifen als schlechtester Film, schlechteste Fortsetzung, schlechteste Regie und schlechtestes Drehbuch ins Rennen. Obendrauf ist Sela Ward (60) eine der Nominierten für die schlechteste weibliche Nebenrolle.

Sollte es hart auf hart kommen, könnte der deutsche Regisseur also fünf "Razzie"-Trophäen für seinen Film abstauben. Doch es geht sogar noch schlimmer: Neben seinem Sci-Fi-Blockbuster sind andere Streifen deutlich schlechter weggekommen. Ben Stillers Komödie "Zoolander No. 2" wurde ganze neun Mal nominiert, "Batman V Superman: Dawn of Justice" winken bis zu acht Himbeeren. Auf Platz drei der Filme mit den meisten Nominierungen liegt "Dirty Grandpa" mit Robert De Niro (73) in der Hauptrolle. Die Verleihung des Schmähpreises findet traditionell am Vorabend der großen Oscarverleihung (26. Februar) statt.