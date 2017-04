Schlagerstar Michelle war obdachlos

Was für ein emotionales Geständnis von Schlagerstar Michelle (45, "Ich würd' es wieder tun" )! Bei der gestrigen Ausgabe der RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" brach es live im TV aus der Sängerin heraus. Sie verriet, dass sie als Jugendliche obdachlos war. "Ich habe mit 14 auf der Straße gelebt und Ravioli aus dem Aldi geklaut. Ich weiß wie es ist, keine Familie zu haben", sagte Michelle.

Nach der rührenden Performance des Ben-E.-King-Hits "Stand By Me" von Noah Schärer (16) konnte Michelle zunächst ihre Tränen nicht zurück halten und überraschte dann mit ihren unglaublichen Worten. "Der Kampf ist ein Leben", so Michelle weiter. Sie habe ihr ganzes Leben sich selbst vertraut. Michelle wuchs zunächst am Rande des Schwarzwaldes mit einem Bruder und einer Schwester auf. Mit nur neun Jahren kam sie in eine Pflegefamilie.

Mit 14 Jahren begann sie auch mit der Musik und sang zunächst in einer kleinen lokalen Band. Später wurde sie von Kristina Bach (55, "Leben ist Liebe!" ) entdeckt. Anfang der 90er-Jahre erfolgte ihr Durchbruch dank eines Auftritts in der ZDF-Hitparade. Seitdem ist sie aus der deutschen Schlagerszene nicht mehr wegzudenken.

