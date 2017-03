"Schlag den Star": Luke Mockridge trifft auf Attila Hildmann

"Schlag den Star" geht am 8. April (ProSieben, 20:15 Uhr) in eine neue Runde. Als Kandidaten stehen sich dann Comedian Luke Mockridge (28) und Vegan-Koch und Bestseller-Autor Attila Hildmann (35, "Vegan for Gipfelstürmer" ) gegenüber. Durchhaltevermögen haben sie beide. Hildmann gelang es, mit Sport und veganer Ernährung 35 Kilo abzunehmen. Das brachte nicht nur seine Figur in Form, sondern auch seine Karriere in Schwung. Heute ist der Berliner Autor von zahlreichen Kochbüchern, gefragter Experte rund um die vegane Küche, aber auch Fitness-Modell.

Mockridge hingegen beweist Ausdauer auf der Bühne. Mit seiner Show "I'm Lucky I'm Luke" begeisterte er alleine in den vergangenen zwei Jahren seine Fans in 165 Live-Shows. Ab Mitte April geht er sogar schon wieder auf Tour, dann mit seinem neuen Programm "Lucky Man". Nebenbei hat Mockridge auch noch seine eigene Comedy-Show "Luke! Die Woche und ich" in Sat.1.

Nun trifft also "Veganator" Hildmann auf "Lucky Luke" Mockridge. In 15 Spielrunden kämpfen die beiden um ein Preisgeld von 100.000 Euro. Als Moderator führt wie immer Elton durch die Sendung. Für eine musikalische Verschnaufpause sorgen unter anderem Take That.