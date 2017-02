"Schlag den Star": Das ist der Gegner von Tim Bendzko

Im ersten Duell 2017 bei "Schlag den Star" trifft Handball-Ikone Stefan "Kretzsche" Kretzschmar (43) auf den deutschen Pop-Star Tim Bendzko (31, "Keine Maschine" ), wie ProSieben bekannt gab. Die Show ist demnach am 18. Februar 2017 zu sehen.

In bis zu 15 Spielrunden kämpfen Kretzschmar und Bendzko dann bei "Schlag den Star" um 100.000 Euro. Elton (45) wird das Spektakel moderieren. Am Kommentatoren-Mikro sitzt dann zum ersten Mal Elmar Paulke (46). "Das Duell 'Eins gegen Eins' fasziniert mich bekanntermaßen seit vielen Jahren und exakt das macht auch 'Schlag den Star' zu einer einzigartigen Show", sagte er bereits im Vorfeld. Auftreten soll zudem der Gewinner oder die Gewinnerin des diesjährigen ESC-Vorentscheids. Der findet am 9. Februar statt.