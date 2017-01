Sarah Lombardi zeigt sich genervt von Schwangerschaftsgerüchten

Wer treibt da sein böses Spiel mit Sarah Lombardi (24, "Heartbeat" )? Auf Facebook kursieren aktuell Schwangerschaftsgerüchte. In die Welt gesetzt hat die ausgerechnet ein Michal T.. Wir erinnern uns, so heißt der neue Begleiter von Sarah. In dem Post heißt es: "Sarah Lombardi ist schwanger von mir". Doch das Profil ist offenbar nur ein Fake. Gegenüber der "Bild"-Zeitung zeigt sich die Sängerin über das Gerücht genervt: "Das stimmt natürlich nicht! Und langsam wird's lächerlich."

Sarah und Pietro Lombardi galten lange Zeit als deutsches Promi-Traumpaar. Doch ihre junge Bilderbuch-Ehe, aus der Söhnchen Alessio hervorging, geriet aus den Fugen, als plötzlich Bilder auftauchten, die Sarah mit einem anderen Mann zeigten. Die 24-Jährige stritt zunächst alles ab und sagte, die Bilder seien nicht echt. Wie sich später jedoch herausstellte, war tatsächlich Sarah auf den Fotos zu sehen. Bei dem unbekannten Mann an ihrer Seite handelte es sich um Michal T., ihre Jugendliebe. Der Eintrag im Fake-Profil scheint mittlerweile übrigens gelöscht. Ein schwacher Trost für Sarah.