Sarah Joelle Jahnel dementiert Flirt-Gerüchte um Marc Terenzi

Es bahnt sich also kein Dschungel-Pärchen an: Sarah Joelle Jahnel (27) dementierte nun die kursierenden Gerüchte um ein Techtelmechtel mit Dschungelkönig Marc Terenzi (38, "Don't Recognize You" ) in einem kurzen Statement. Der "Bild"-Zeitung sagte die 27-Jährige klipp und klar: "Wir sind nur gute Freunde. Marc ist wie ein großer Bruder für mich."

In der RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" verstanden sich die beiden offensichtlich sehr gut. Zuletzt wurden Terenzi und Jahnel gemeinsam in einem Kölner Nachtclub gesehen. Die Fans müssen aber weiter auf eine echte Liebe aus dem Dschungel warten.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" im Special bei RTL.de