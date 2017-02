Sarah Jessica Parker: Seltene Reunion mit "SATC"-Kollegin

Lang lang ist's her, dass die Kult-Serie "Sex and the City" über die Fernsehbildschirme flimmerte. Umso seltener sind natürlich auch die gemeinsamen Auftritte der vier Hauptdarstellerinnen geworden. Doch am Donnerstagabend gab es mal wieder einen dieser seltenen Momente: Sarah Jessica Parker (51) war nämlich in New York, um ihren Ehemann Matthew Broderick (54) zu unterstützen. Dort stellte der Regisseur sein neues Theaterstück "Evening at the Talk House" vor.

Mit von der Partie war laut "Mail Online" auch Parkers ehemaliger Co-Star und enge Freundin Cynthia Nixon (50), die in "SATC" die Anwältin Miranda Hobbes verkörperte. Anders als Parker, die sich fürs Event für ein tief ausgeschnittenes geblümtes Kleid und einen auffälligen Mantel entschied, trug Nixon eine unauffällige schwarze Bluse und eine schwarze Hose mit weitem Bein.

Ob man die Schauspielerinnen bald wieder öfter zusammen sehen wird? Möglich wär's, schließlich berichtete "Radar.com" im Dezember, dass es einen dritten Teil der "Sex and the City"-Kinofilme geben soll.