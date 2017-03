"Santa Clarita Diet": Blutigen Nachschlag gibt es 2018

Es war nur eine Frage der Zeit, nun herrscht Gewissheit: Der Streamingdienst Netflix hat die zweite Staffel der Comedyserie "Santa Clarita Diet" angekündigt. In dem kurzen Teaser auf Youtube heißt es: "Nachschlag gefällig?", nachdem mit abgebissenen Fingern, Augäpfeln und anderen Fleischstückchen die Zahl "2" auf einem weißen Teller aufgelegt wird. Wer bekommt da nicht Appetit auf mehr?

Die neuen Folgen mit den Hauptdarstellern Drew Barrymore (42, "Ungeküsst" ) und Timothy Olyphant (48, "Ich bin Nummer vier" ) werden 2018 zu sehen sein. Ein genaues Startdatum wurde aber noch nicht bekanntgegeben. Die Dreharbeiten sollen noch in diesem Sommer beginnen. Die zehn Folgen der ersten Staffel sind seit 3. Februar 2017 verfügbar. In der Serie wird Barrymores Rolle Sheila in einen Zombie verwandelt und frönt blutrünstig ihrer Fleischeslust.