Salmonellen à la Paltrow? Warum ihr Kochbuch lebensgefährlich ist

Eine erfolgreiche Schauspiel-Karriere samt Oscar-Gewinn ("Shakespeare In Love" )? Check! Ein zweites Standbein als Sängerin plus Nummer-1-Hit in mehreren Ländern? Check! Ein eigenes Kochbuch mit einfachen, leckeren und nicht allzu lebensbedrohlichen Gerichten? Nun, daran muss Gwyneth Paltrow offensichtlich noch arbeiten, wie die US-Seite "Page Six" das neuste Werk der Tausendsassarin bewertet. Denn einige Gerichte darin, vor allem die mit Hühnchen, seien mehr als bedenklich...

Dass Geflügel gut durchgebraten gehört, um sämtliche gefährlichen Bakterien wie Salmonellen darin abzutöten, ist ungemein wichtig. Trotzdem befinde sich in Paltrows Kochbuch mit dem Namen "My Father's Daughter" kein einziger Hinweis über die Kerntemperatur, die das Fleisch unbedingt erreichen müsse, um bedenkenlos verzehrt werden zu können. Das bemängelt laut der Seite ein Universitäts-Professor aus North Carolina, Ben Chapman.

Auch ihr Tipp, rohes Geflügel abzuwaschen, sei kontraproduktiv. Dadurch würde man die gefährlichen Campylobacter-Erreger, die sich ausgesprochen schnell vermehren können, in der ganzen Küche verteilen. In der Pfanne oder im Kochtopf würden die Bakterien, die als der Hauptgrund für Brechreiz und Durchfall gelten, hingegen schnell abgetötet. Diese Kritik wird sich Schauspielerin und Lifestyle-Guru Paltrow bestimmt zu Herzen nehmen.