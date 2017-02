Saint West: So süß ist Kim Kardashians Sohn

Seit dem Raubüberfall in Paris sind private Schnappschüsse auf dem Instagram-Account von Kim Kardashian (36, "Selfish" ) im Gegensatz zu vorher selten geworden. Eigentlich schade, denn vor allem die Fotos von ihrem Söhnchen Saint West (1) sind wirklich zum Knuddeln. Mit ihrem neuesten Post versorgt uns die einstige Selfie-Queen aber mit gleich drei neuen Bildern von ihrem kleinen Wonneproppen.

Mithilfe der neuen Instagram-Funktion Galleries hat Kardashian eine Galerie mit drei Bildern erstellt, die sie zusammen mit ihrem jüngsten Kind zeigen. Saint sitzt dabei in seinem Kinderstühlchen und schaut verdutzt in die Kamera. Doch von Foto zu Foto wird er frecher, und auf dem dritten schiebt er seine Mama sogar mit seinen kleinen Patschehändchen weg. Ganz so als würde er sagen wollen: "Jetzt reicht es aber wieder mit den Selfies."