Sahra Wagenknecht: So stark macht sie ihr Mann Oscar Lafontaine

Seit 2014 ist Sahra Wagenknecht (47, "Reichtum ohne Gier" ) mit Oscar Lafontaine (73) verheiratet. Von ihrem Mann habe die Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag gelernt, "dass Politik und politischer Erfolg nicht alles sind", wie sie im Interview mit der Wochenzeitung "Die Zeit" erzählt. "Unsere gemeinsame Zeit ist ein Schutzraum, ohne den ich die politischen Auseinandersetzungen nicht durchstehen würde. Das macht mich weniger verletzbar."

Ihr Privatleben könne sie heute viel mehr genießen als früher. "Ich bin jetzt ein sehr viel glücklicherer und auch ausgeglichenerer Mensch als vor 20, 30 Jahren", so Wagenknecht. Am heutigen Mittwochabend ist sie übrigens beim berühmten Singspiel am Münchner Nockherberg zu Gast. Dort werden traditionell die Politiker durch die Mangel gedreht. Alleine dafür kann es ihr nicht schaden, "weniger verletzbar" zu sein.