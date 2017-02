Ruby Rose erscheint bauchfrei zur "John Wick 2"-Premiere

Obwohl viele Schauspielerinnen für den roten Teppich eher zu einem eleganten Look greifen, gibt es auch Ausnahmen. So entschied sich Ruby Rose (30, "Orange Is the New Black" ) beispielsweise für ein höchst extravagantes Outfit. Zur Premiere des Films "John Wick: Chapter 2" in Los Angeles erschien die Schauspielerin in einem schwarzen Spitzen-BH, den sie allerdings mit einem weißen XXL-Blazer bedeckte. Dadurch wirkte das Dessous weniger freizügig und auch eleganter.

Ein weiterer ungewöhnlicher Hingucker war außerdem die große Silberkette, von der wiederum viele kleinere Kettchen herunterhingen. Was es mit den grauen, offenbar aufgemalten Streifen unterhalb ihres BHs auf sich hatte, blieb ungewiss. Ruby bewies auf jeden Fall einmal mehr, dass man auch ohne klassischem Abendkleid auf dem roten Teppich auffallen kann.