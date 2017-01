Ruby Rose: Sexy Auftritt im Glitzer-Kleid

Schauspielerin Ruby Rose (30, "Orange is the New Black") zeigt sich in ihrem neuen Action-Kracher "xXx - Die Rückkehr des Xander Cage" an der Seite von Vin Diesel (49) eher von ihrer burschikosen Seite. Bei der Filmpremiere in Hollywood bewies sie aber einmal mehr, dass sie ihre weiblichen Reize perfekt in Szene setzen kann.

Die 30-Jährige trug ein champagnerfarbenes, rückenfreies Glitzerkleid mit hohem Beinschlitz und tiefem Ausschnitt. Zwei dünne Spaghettiträger hielten das Outfit an ihrem Körper, so dass der Blick auf ihre zahlreichen Tattoos an den Armen, am Rippenbogen und am Rücken freigegeben wurde. Besonderer Blickfang war eine breite Glitzerkordel um ihren Hals, die über ihr Dekolletee nach untern verlief und am weiten Ausschnitt mit dem Kleid verbunden war. Dazu kombinierte sie offene High Heels und einen metallic-farbenen Lippenstift. Ein hollywoodreifer Wow-Auftritt!