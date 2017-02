Royale Trainingseinheit mit Prinz Harry

Manchmal kann es wirklich schwer sein, sich zum Sport aufzuraffen. Doch wetten, die Läufer aus dem britischen Newcastle sind am Dienstag nur allzu gern ins Training gegangen? Ihr Coach war an diesem Tag nämlich kein Geringerer als Prinz Harry (32). Zusammen mit den ehemaligen Olympioniken Steve Cram und Jonathan Edwards ist er in die nordenglische Stadt gefahren, um die Sportler dort für den London Marathon fit zu machen - eine Trainingseinheit, die sicher viel Spaß gemacht hat und obendrauf noch für einen guten Zweck ist.



Auch Kate, William und Harry liefen schon um die Wette

Foto:twitter.com/kensigtonroyal

Der Marathon wird von "Heads Together" organisiert, einer Charity-Organisation, die sich gegen die Stigmatisierung von psychischen Krankheiten einsetzt. Anfang des Monats trainierte Harry schon in London mit Menschen, die an dem Lauf teilnehmen wollen. Mit dabei waren damals auch Herzogin Kate (35) und Prinz William (34), die auch gleich ihre sportlichen Fähigkeiten unter Beweis stellten. In einem kurzen Sprint-Wettkampf mussten sich beide aber dem jüngeren Harry geschlagen geben.