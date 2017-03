Rosie Huntington-Whiteley bringt Bademode raus

In wenigen Wochen erwarten Model und Schauspielerin Rosie Huntington-Whiteley (29, "Mad Max: Fury Road" ) und ihr Verlobter, Action-Star Jason Statham (49, "Transporter" ), ihr erstes gemeinsames Kind. Eine große Auszeit scheint sich die 29-Jährige aktuell allerdings nicht zu gönnen. Schon im April erweitert Huntington-Whiteley ihre Unterwäsche-Linie "Rosie for Autograph" von 2012 um eine Bademoden-Kollektion. Partner ist auch dieses Mal wieder die britische Kette Marks & Spencer.

Einen ersten Vorgeschmack liefert die schöne Britin auf ihrem Instagram-Account. Unter einem Bild, das sie in einem schwarzen One-Shoulder-Bikini zeigt, schreibt sie: "Ich bin so aufgeregt, verkünden zu dürfen, dass 'Rosie for Autograph Swim' im April 2017 herauskommt."

Fans dürfen sich auch auf eine neue Kollektion ihrer Unterwäsche-Linie freuen. Erst vor Kurzem launchte sie diese für den Frühling/Sommer 2017. Erste Eindrücke lieferte sie ebenfalls via Instagram und zeigt dort unter anderem Dessous in Cremefarben und Blümchenmuster. Allerdings noch ohne ihren mittlerweile XXL-Babybauch, den sie zuletzt so eindrucksvoll bei den Oscars zur Schau gestellt hatte.