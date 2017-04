Rosie Huntington-Whiteley: So sexy zeigt sich das schwangere Model

Großes Star-Aufgebot bei der Premiere von "Fast & Furious 8" am Samstagabend in New York: Die Action-Stars Vin Diesel (49) und Dwayne "The Rock" Johnson (44) sowie Oscar-Gewinnerin Charlize Theron (41) gaben sich zum Beispiel die Ehre. Doch eine stahl allen die Show: Rosie Huntington-Whiteley (29). Das schwangere Model schritt an der Seite ihres Verlobten Jason Statham (49) über den roten Teppich und verzückte alle mit ihrem sexy Look.

Die 29-Jährige hatte ihren mittlerweile deutlich sichtbaren Babybauch in ein enganliegendes, schwarzes, bodenlanges Kleid gehüllt. Die One-Shoulder-Robe bestach zudem durch einen hohen Beinschlitz auf der linken Seite. Das Model kombinierte dazu offene High Heels. Ihre langen blonden Haare trug sie zu einem Dutt frisiert. In ihren Ohren funkelten silber-glitzernde Ohrringe, die perfekt zu ihrem Verlobungsring passten.

Das Paar hatte das bevorstehende Babyglück Anfang Februar via Instagram verkündet. Seit 2010 sind sie zusammen, seit 2016 verlobt. Für beide ist es das erste Kind. "Fast & Furious 8" läuft ab 12. April in den deutschen Kinos an. Jason Statham ist darin erneut in seiner Rolle als Deckard Shaw zu sehen.