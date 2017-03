Rod Stewart unter Beschuss: Stellte er ein IS-Enthauptung nach?

Entweder handelt es sich hier um ein riesiges Missverständnis oder um eines der größten Fettnäpfchen, in das je ein Star getappt ist: Rockstar Rod Stewart (72, "Another Country" ) steht unter massiven Beschuss von allen Seiten. Der Grund ist ein knapp einminütiges Instagram-Video, das seine Frau, Model Penny Lancaster (45), auf ihrem offiziellen Account postete. Darauf zu sehen: Ihr Mann mit einer Gruppe Menschen, die scheinbar ausgelassen und fröhlich durch die Wüste von Abu Dhabi wandern.

Dort trat der Sänger am Donnerstagabend auf. Das Problem: Plötzlich schnappt sich Stewart in dem Video einen Mann, der sich vor ihn hinkniet. Dann die völlig verstörende Szene: Wie von IS-Hinrichtungsvideos aus Wüstengegenden bekannt, zieht Stewart seinem Begleiter ein imaginäres Messer durch die Kehle und imitiert scheinbar eine Enthauptung. Die Fans und vor allem die britischen Medien reagieren schockiert und forderten teilweise die Aberkennung seines Sir-Titels. Seine Frau nahm unterdessen das schreckliche Video wieder von der Seite.

Mittlerweile äußerte sich Stewart auch selbst zu den massiven Vorwürfen. Er habe keinen IS-Mord in der Wüste nachstellen wollen, sondern eine Szene aus der HBO-Erfolgsserie "Game of Thrones" . Das ganze wurde missinterpretiert, was er aber nachvollziehen kann. "Ich möchte mich bei denen, die sich dadurch verletzt fühlen, von ganzem Herzen entschuldigen. Ausrede oder korrekte Begründung? Die Fans und Medien werden sicher gespalten bleiben...