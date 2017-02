Ringo Starr und Paul McCartney: Beatles-Reunion im Studio

Dass sich die letzten beiden noch lebenden Beatles zu einer Reunion treffen, passiert nicht gerade oft. Umso mehr freute sich Ringo Starr (76) über den Besuch von seinem ehemaligen Bandkollegen Paul McCartney (74) in seinem Heimstudio. Auf Twitter ließ er seine Fans mit dem Fotobeweis an der Beatles-Reunion teilhaben. "Danke fürs Vorbeischauen und Bass spielen. Ich liebe dich, Mann! Peace and Love", kommentierte Starr den Schnappschuss, der ihn Arm in Arm mit McCartney zeigt.

Doch das Treffen war nicht nur rein freundschaftlicher, sondern auch beruflicher Natur. Wie ein Sprecher des ehemaligen Beatles-Schlagzeugers bestätigte, wird McCartney an Starrs kommender Platte mitwirken. Wann das Nachfolgewerk von "Postcard From Paradise" aus dem Jahr 2015 erscheinen soll, steht noch nicht fest.