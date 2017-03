Richard Lugner ist wieder einmal verliebt

Nach seiner Krebsdiagnose im vergangenen Jahr und der Trennung von Cathy (27) geht es für Richard Lugner (84) offenbar wieder steil bergauf. Zwar hat sich "Mörtel" erst im November von dem Ex-Playboy-Bunny scheiden lassen, doch der österreichische Bauunternehmer hat sich bereits frisch verliebt, wie er im Gespräch mit "Heute.at" bestätigt.

Das ungewöhnliche an seiner Neuen, deren Name er noch nicht verraten will: Sie ist deutlich älter als viele von Lugners vorangegangenen Liebschaften. Der Baulöwe erklärt: "Sie ist 46 Jahre alt, wohnt hier in der Nähe." Und Lugner scheint es auch wieder einmal ernstzunehmen. "Ich kann mir eine Zukunft mit ihr sehr gut vorstellen. Es passt einfach. Sie ist eine anständige Frau und hat viele Vorzüge", schwärmt "Mörtel". Bereits seit 19 Jahren kenne er seine neue Liebe. "Es ist aber nie zu mehr gekommen. Ich war ja vergeben, sie auch. Vor ein paar Wochen hat sie mir mitgeteilt, dass sie jetzt zu haben ist."