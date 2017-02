Resident Evil 7: Chris Redfield kehrt in "Not a Hero"-DLC zurück

Es wurde lange vermutet, nun ist es offiziell: Die Hauptrolle in der kostenlosen Download-Erweiterung (DLC) "Not A Hero" von "Resident Evil 7" wird Chris Redfield übernehmen. Das bestätigte der japanische Videospielentwickler Capcom via Twitter. Bereits im letzten Monat kamen immer wieder Gerüchte auf, dass der beliebte Charakter des Horror-Abenteuer-Spiels zurückkehren wird.

Zu Details der Story hielt sich Capcom allerdings noch bedeckt. "Wem oder was ist er auf der Spur?", wurde lediglich angeteasert. Einen konkreten Release-Termin gibt es bislang auch nicht, der Zusatz-Download soll aber im Frühjahr 2017 erscheinen.

Chris Redfield hatte bereits größere Auftritte in "Resident Evil 5" und "Resident Evil 6". Es ist also gut möglich, dass Storys aus den früheren Episoden der Serie aufgriffen werden.