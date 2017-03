"Reservoir Dogs": Quentin-Tarantino-Klassiker kommt als Videospiel

Vor 25 Jahren kam der erste Kinofilm von Regielegende Quentin Tarantino (53) auf die großen Leinwände. "Reservoir Dogs - Wilde Hunde" mit Harvey Keitel (77), Tim Roth (55), Michael Madsen (58) und Steve Buscemi (59) wurde zum absoluten Klassiker und wird bis heute von den Kritikern und Fans gefeiert. Bald wird es den Film endlich auch als Videospiel geben. Ein Trailer zeigt nun die ersten Szenen aus "Reservoir Dogs: Bloody Days."

Das Game ist als Top-Down-Shooter konzipiert, also werden die Figuren aus der Vogelperspektive durch das Set gesteuert. Angeblich soll der Titel noch in diesem Jahr für den PC und die Xbox One erscheinen. Eines scheint sicher: Mr. Blonde, Mr. Blue, Mr. Brown, Mr. Orange und Mr. Pink werden wie aus dem Film gewohnt äußert blutig zu Werke gehen. Man darf gespannt sein...