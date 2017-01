Rebecca Immanuel: Ärgerliche Mode-Sünden und süße Versuchungen

In der neuen TV-Reihe "Die Eifelpraxis" ist Schauspielerin Rebecca Immanuel (46, "Der Bergdoktor") meist im weißen Kittel zu sehen, ihre schlanke Figur lässt sich dennoch erahnen. Wie sie die hält, erklärt sie im Lifestyle-Interview mit spot on news. Die zweite Folge, "Die Eifelpraxis - Eine Dosis Leben", wird am 27. Januar um 20.15 Uhr im Ersten ausgestrahlt.

Was ist Ihr bester Beauty-Tipp?

Rebecca Immanuel: Schlaf, Schlaf, Schlaf. Leider bekommt man davon mit Kindern nicht so viel, wie man gerne hätte.

Was ist ein absolutes Fashion-No-Go für Sie?

Immanuel: Sich in Klamotten zu zwängen, die nicht zu einem passen oder für die man zu alt oder zu jung ist, nur um einem Trend hinterher zu laufen.

Was war Ihre eigene schlimmste Mode-Sünde?

Immanuel: Viel zu viel Geld für ein Paar Stoff-Stiefel in Altrosa von Gucci auszugeben, die ich nur ein einziges Mal getragen habe.

Was ist Ihr absolutes Must-have für den Winter?

Immanuel: Loops und Kuschelbommel-Mützen in allen Farben.

Was ist Ihr Styling-Tipp bei starker Kälte?

Immanuel: Hübsche, farbige Woll-Seiden-Unterwäsche mit Spitze - gerne auch langärmelig und lange Unterhosen.

Was ist Ihr Lieblingsgericht im Winter?

Immanuel: Suppen und Eintöpfe aller Art. Ich liebe dieses warme Gefühl im Körper nach dem Essen.

Was ist Ihr Lieblingsgetränk für den Winter?

Immanuel: Frischer Ingwertee, manchmal mit frischer Minze, aber immer mit Zitrone.

Machen Sie Diäten?

Immanuel: Nicht direkt. Aber ich achte auf ein gutes Frühstück, ein warmes Mittagessen und Nahrungspausen von 4 bis 5 Stunden; das aktiviert den Stoffwechsel.

Welche Kalorien-Bombe gönnen Sie sich manchmal?

Immanuel: Einen saftigen Schwarzwälder-Kirsch-Eisbecher. Köstlich!

Welche Sportart treiben Sie gerne?

Immanuel: Cardio und Yoga.



"Die Eifelpraxis": Die neue Versorgungsassistentin Vera Mundt (Rebecca Immanuel) arbeitet für Dr. Chris Wegner (Simon Schwarz)

Foto:ARD Degeto/Hardy Spitz

Was macht einen Mann für Sie attraktiv?

Immanuel: Werte wie Treue, Loyalität, Aufrichtigkeit und Eigenschaften wie Humor, Integrität und soziale Kompetenz.

Welcher Style gefällt Ihnen bei Männern am besten?

Immanuel: Lässig, moderner Understatement-Schick.