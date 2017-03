Rapper Casper hat "GNTM"-Model geheiratet

Was für eine Überraschung! Rapper Casper (34) hat geheiratet und keiner hat es mitbekommen. Bereits am 30. Dezember 2016 soll Casper dem ehemaligen "GNTM"-Model Lisa Volz (25) das Ja-Wort gegeben haben. Die Hochzeit fand allerdings nicht in Deutschland, sondern in der berühmten "Little White Wedding Chapel" in Las Vegas statt. Das berichtet die "Bild"-Zeitung, der die Hochzeitsurkunde des Paares vorliegt.



Das ist die glücklich Ehefrau von Casper: Lisa Volz

Foto:imago/Future Image

Ihre Beziehung hielten Casper und Lisa bisher geheim. Auch in den sozialen Netzwerken finden sich weder bei ihr noch bei ihm irgendwelche Hinweise auf die heimliche Hochzeit. Allerdings ist bekannt, dass sich die beiden bereits seit mehreren Jahren kennen. Denn die hübsche Schauspielerin ziert nicht nur das Cover von Caspers letztem Nummer-eins-Album "Hinterland" aus dem Jahr 2013, sondern spielte auch bereits in zwei Musik-Videos zum Album Caspers Freundin. Gut möglich, dass sich die beiden dabei wirklich ineinander verliebt haben.