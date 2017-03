Pupsende Leiche bringt "Tatort"-Duo Liefers und Prahl zur Verzweiflung

Am Sonntag ermitteln im Ersten wieder Axel Prahl und Jan Josef Liefers alias Hauptkommissar Frank Thiel und Rechtsmediziner Dr. Karl-Friedrich Boerne. Der Münsteraner "Tatort" ist für seinen Humor bekannt. Doch diesmal ging es schon bei den Dreharbeiten äußerst skurril zu. Eine Szene wollte so gar nicht in den Kasten. Die Obduktion des Mordopfers stellte sich als Geduldspiel heraus. Denn was die beiden nicht wussten: Die Leiche wurde von Guido Cantz gespielt.

Und der wollte sich partout nicht tot stellen. Ob Husten, Zucken oder gar Pupsen, Cantz brachte die TV-Ermittler zur Verzweiflung. Immer und immer wieder musste die Szene neu gedreht werden. Natürlich steckt hinter dem mordsmäßigen Streich das Team von "Verstehen Sie Spaß?". Wie Axel Prahl und Jan Josef Liefers die Situation meisterten, sehen Sie in der TV-Show am 1. April um 20:15 Uhr im Ersten.