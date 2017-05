Promi-Bild des Tages

Heidi Klum (43) hat sich mit dem neuesten Snapchat-Filter amüsiert. Das Topmodel postete ein Selfie von sich auf Instagram. Darauf sieht man sie mit einem künstlichen Bart, in dem sich nochmal ihr Gesicht zeigt. Klum schrieb "Hahaha" dazu und fügte einige lachende Emojis an. Die hübsche Blondine scheint ein wahrer Snapchat-Fan zu sein. Immer wieder lädt sie Fotos von sich mit verschiedenen Filtern hoch.

Ganz ohne Filter sieht man sie momentan in der zwölften Staffel von "Germany's next Topmodel" im Fernsehen. Vor 8500 Fans werden die Juroren Thomas Hayo (48) und Michael Michalsky (50) mit ihr am 25. Mai 2017 in der Arena in Oberhausen das nächste Topmodel küren.