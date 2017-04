Promi-Bild des Tages

Vor einigen Wochen postete David Beckham (41, "Codename U.N.C.L.E." ) ein schockierendes Foto von sich auf Instagram, das ihn mit völlig entstelltem Gesicht zeigte. Der Ex-Fußballer gewährte damit seinen Followern eine kleinen - zugegebenermaßen unschönen - Einblick in seinen neuen Film "King Arthur: Legend of the Sword" , in dem er den Anführer einer Betrügerbande spielt.

Jetzt lud Beckham erneut einen Schnappschuss vom Set hoch, der um einiges besser aussieht: Zu sehen ist der Mann von Ex-Spice-Girl Victoria Beckham (42) in schwarzer Rüstung, umgeben von ein paar anderen Männern, scheinbar bereit für einen Kampf. Dazu schreibt er: "Am Set von @kingarthurmovie." Bis seine Fans herausfinden können, ob es sich hierbei wirklich um eine Szene kurz vor einer Schlacht handelt, müssen sie sich noch ein wenig gedulden - der Streifen kommt am 11. Mai 2017 in die deutschen Kinos.