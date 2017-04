Promi-Bild des Tages

Wie niedlich! Kaia Gerber (15) hat den 55. Geburtstag ihres Papas Rande Gerber zum Anlass genommen, um ein intimes Vater-Tochter-Foto der beiden bei Instagram zu veröffentlichen. Darauf liegt der Ehemann von Cindy Crawford (51) auf einer Liege, seine hübsche Modeltochter macht währenddessen ein Nickerchen auf seiner Brust. "Happy Birthday Dadio", kommentierte die 15-Jährige den Schnappschuss.

Gerbers Follower sind begeistert. "So ein toller Moment!", "Wie süß" oder "In diesem Bild steckt so viel Liebe und Vertrauen", ist in den Kommentaren zu lesen. Innerhalb weniger Stunden hagelte es über 62.000 Likes. Kaia ist nicht das einzige Kind von Crawford und Gerber, die seit 1998 glücklich miteinander verheiratet sind. Das Paar hat zudem einen gemeinsamen Sohn, den 17-jährigen Presley.