Promi-Bild des Tages

Hollywood-Stars haben für gewöhnlich einen vollgepackten Terminkalender. Kein Wunder, dass man da die wenige Zeit, die man mit der Familie verbringen kann, in vollen Zügen genießt. So wie Jamie Foxx (49, "Sleepless - Eine tödliche Nach"t )! Der Schauspieler schnappte sich seine jüngste Tochter Annalise (7) und ein paar weitere Familienmitglieder und nahm sie mit in die Filmstudios von Universal in Orlando.

Der 49-Jährige postete ein Foto vom Ausflug bei Instagram, auf dem die versammelte Mannschaft - Foxx eingeschlossen - weiße Regencapes anhat. Im Hintergrund ist ein Schild mit dem Logo von "Jurassic Park" zu erkennen, das die Aufschrift "Child Swap" (zu Deutsch: "Kindertausch") trägt. Süffisant schrieb er unter den Post: "Kindertausch? Nee, ich denke, ich werde sie behalten. Es gibt kein besseres Gefühl auf der Welt, als Zeit mit der Familie und meiner Kleinen zu verbringen! Wir hatten eine tolle Zeit." Dazu ergänzte er noch den Hashtag #VaterTochterZeit.