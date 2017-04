Promi-Bild des Tages

Pünktlich zum Ostersonntag hat Ex-GNTM-Kandidatin Barbara Meier (30) die Chance ergriffen, ihren Instagram-Followern frohe Ostern zu wünschen. Das Gemeine: Während die Temperaturen in Deutschland eher zu wünschen übrig lassen, genießt das Model ihrem Foto nach zu urteilen die Feiertage unter Palmen. Sie postete einen Schnappschuss, der sie im Swimming-Pool zeigt. Neben ihr schwimmt wie von Zauberhand ein Osternest.

"Oh! Was schwimmt mir denn da entgegen? Mein Osterhase hat mich scheinbar dieses Jahr auch unter den Palmen gefunden. Wünsche euch Allen frohe und gesegnete Ostern!", widmete sich die 30-Jährige unter ihrem paradiesischen Urlaubsfoto an die Fans.