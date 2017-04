Promi-Bild des Tages

Bikinistreifen sind nicht gerade schön - der Meinung ist wohl auch Ashley Graham (29). Während am Freitag in Kalifornien das Coachella eingeläutet wurde, entspannte die Plus-Size-Schönheit unweit des Festival-Geländes lieber eine Runde am Pool und entledigte sich ihres Bikini-Oberteils. Ein Instagram-Schnappschuss zeigt Graham von hinten, wie sie lediglich mit einem roten Badehöschen bekleidet am Whirlpool liegt und sich die Sonne ins Gesicht scheinen lässt.

"Coachella vibin'" schrieb sie unter das Foto, auf dem ihre sexy Sanduhr-Figur vor einer schönen Kulisse aus Palmen und einem Luxus-Bungalow perfekt in Szene gesetzt ist. Ihre Fans kommentierten umgehend: "Sexy Pose Babe" oder "Du bist eine umwerfende Frau". Bleibt abzuwarten, mit welch verführerischen Fotos der 29-jährige Kurvenstar seine Follower über das Coachella-Wochenende hinweg noch beglücken wird.