Promi-Bild des Tages

Popsängerin Pink (37) ist ein echtes Talent in Sachen Multitasking. Den Beweis dafür liefert ihr neustes Instagram-Foto, das sie am Donnerstag veröffentlichte. Darauf ist zu sehen, wie Pink beim Wandern ihren rund vier Monate jungen Sohn Jameson stillt und gleichzeitig ein Selfie schießt. "Wandern macht uns durstig!" kommentierte sie das intime Foto, das innerhalb kürzester Zeit über 285.000 Likes sammelte.

Die "Just Like Fire" -Sängerin, die mit ihrem Lebensgefährten Carey Hart (41) noch die fünfjährige Tochter Willow hat, stellt in regelmäßigen Abständen Still-Fotos in die Sozialen Netzwerke, um das Thema zu enttabuisieren. Und ihre Fans stehen voll hinter ihr. So kommentierte eine Userin: "Wunderschönes Foto! Was für ein besonderer Moment". Eine andere lobte: "Ich finde es toll, dass du so offen mit dem Thema Stillen umgehst. Eigentlich sollte es ja normal sein, aber ich bin froh, dass sich eine berühmte Persönlichkeit wie du für die Normalisierung einsetzt."