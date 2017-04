Promi-Bild des Tages

Normalerweise posten vor allem Blogger und weibliche Stars Outfit-Bilder auf Instagram. Jetzt macht aber auch Hollywood-Star Chris Pratt (37, "Jurassic World" ) mit - und bringt mit seinem Fashion-Foto alle zum Lachen. Denn auf dem Schnappschuss ist zwar der Kopf des "Guardians of the Galaxy" -Stars zu sehen, der Körper gehört aber ganz eindeutig einer Frau. "Dieses Outfit ist bisher mein Favorit", steht in er Bildunterschrift.

Der humorvolle Post kommt bei Pratts Fans gut an. In den Kommentaren feiern sie ihn für den lustigen Einfall, einige machen den Scherz mit und schreiben "Steht dir gut". Tatsächlich gehört der Körper wahrscheinlich Pratts Frau Anna Faris (40, "Scary Movie"), die ihn bei seiner Pressetour nach Tokio begleitet hat.