Promi-Bild des Tages

Zoe Saldana (38, "Avatar" ) gibt es jetzt doppelt. Die Schauspielerin kam am Freitag ins Wachsfigurenkabinett Madame Tussauds in Hollywood, um ihre eigene Wachsfigur zu enthüllen. Die echte Saldana erschien dabei in einer weiten blauen Hose und schwarzem Top, während ihre Doppelgängerin eine pinke, bodenlange Abendrobe trägt.

Die 38-Jährige hatte bei der Veranstaltung sichtlich Spaß. Auf Bildern ist zu sehen, wie sie ihre Wachsfigur umarmt und küsst. Mit dabei waren auch ihr Mann Marco Perego (38), ihre Mutter und Großmutter. Mit Perego ist Zoe Saldana seit 2013 verheiratet. Sie haben drei Söhne, die zweijährigen Zwillinge Cy und Bowie, und seit Februar 2017 den kleinen Zen.