Promi-Bild des Tages

Ferien sind offenbar nicht nur für Kinder die schönste Zeit des Jahres, das beweist jetzt Jamie Oliver (41, "Jamies Superfood für jeden Tag" ). Auf seinem Instagram-Account hat der britische Star-Koch ein süßes Foto mit zwei seiner fünf Sprösslinge gepostet. Darauf hält er seinen acht Monate alten Sohn River Rocket im Arm, während dessen älterer Bruder Buddy Bear Maurice (6) sich an seinen Vater kuschelt. Dazu schreibt Oliver: "Hi Leute, ich liebe den Urlaub und die Zeit, die ich mit all meinen Kindern verbringen kann!!!"

Während er mit der ganzen Familie die freien Tage genießt, hat der Brite noch eine gute Nachricht für alle Daheimgebliebenen: "Mütter, Väter, Omas, Opas und Paten zuhause, Kinder essen in den Restaurants Jamie's Italian UK während der Osterferien kostenlos. Also kommt vorbei und genießt mit Liebe und biologischen Zutaten zubereitetes Essen. Von mir mit Liebe zu euch." Seine Fans sind von dieser großzügigen Geste begeistert: "Dankeschön, du bist ein Held", lautet nur einer der vielen positiven Kommentare unter seinem Foto.