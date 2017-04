Promi-Bild des Tages

So lässt's sich leben! Stefanie Giesinger (20) genießt zurzeit mit ihrem Freund, Youtuber Marcus Butler (25), die Sonne Kaliforniens. Daran ließ sie nun auch ihre Fans teilhaben und postete diesen süßen Schnappschuss auf ihrem Instagram-Account: Auf dem Foto liegt das Paar am Stadtstrand von Venice, und während sie cool in die Kamera blickt, entspannt sich ihr Freund daneben unter dem blauen Himmel.

Doch für den Youtube-Star haben ihre Follower gar keine Augen. Stattdessen kommentieren sie das strahlende Gesicht der Ex-"GNTM"-Kandidatin mit Sätzen wie: "Du bist so schön!" Ob die beiden beruflich im Sonnenstaat unterwegs sind oder sich vielleicht einfach privat auf das anstehende Coachella-Festival vorbereiten, verrät Giesinger im Post nicht.