Promi-Bild des Tages

Was gibt es Schöneres als einen Mutter-Tochter-Tag? Das dachten sich wohl auch Katie Holmes (38, "Alles was wir hatten" ) und ihr Mini-Me Suri Cruise (10) und gönnten sich eine Auszeit im Salon des Promi-Friseurs DJ Quintero. Die Schauspielerin teilte einen süßen Schwarz-Weiß-Schnappschuss mit ihren Instagram-Fans. Auf dem Bild steht ihre Tochter vor einem Spiegel und richtet sich konzentriert ihre Schleife im Haar. Im Hintergrund lächeln Katie und der Coiffeur in die Kamera.

Die Ex-Frau von Tom Cruise versah das Foto mit dem Hashtag #salondays und ergänzte drei pinke Schleifen-Emojis in Anlehnung an das süße Haar-Accessoire ihrer Tochter, das mittlerweile zu einer Art Markenzeichen der Zehnjährigen geworden ist. Die stolze Mama genießt die Zweisamkeit mit ihrem Nachwuchs jedenfalls sehr. In einem kürzlich veröffentlichten Interview mit dem Magazin "Town & Country" verriet sie: "Jeden Tag entfernen sich Kinder ein Stückchen mehr von dir. Das ist eine positive Sache, weil sie ja unabhängiger werden sollen, aber es ist auch herzzerreißend. Du willst, dass sie für immer bei dir bleiben."