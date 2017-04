Promi-Bild des Tages

Mit drei kleinen Kindern im Haus nutzt man jede freie Minute, um etwas Schlaf zu bekommen. So ging es wohl auch Alec Baldwin ("Wenn Liebe so einfach wäre" ), der trotz seines gestrigen 59. Geburtstags zu einem kleinen Nickerchen nicht nein sagte. Seine Frau Hilaria hielt diesen Moment fest und teilte den Schnappschuss gleich auf Instagram. Der Schauspieler hängt sichtlich erschöpft in einem kleinen Kindersessel und schläft. Links und rechts von ihm sitzen zwei seiner Kinder, Tochter Carmen (3) und Sohn Rafael (1), ebenfalls in süßen Mini-Sesseln.

Vielleicht hatte sich Baldwin zum Geburtstag auch nur gewünscht, in Ruhe entspannen zu dürfen? Immerhin kam erst Ende letzten Jahres mit Söhnlein Leonardo neuer Nachwuchs ins Hause Baldwin, der den Schauspieler sicher auf Trab hält. Außerdem ist er in letzter Zeit viel unterwegs, parodiert wöchentlich mit Bravour den US-Präsidenten Donald Trump und steht für seinen neuen Animationsfilm "The Boss Baby" auf den roten Teppichen. Es sei ihm also gegönnt, an seinem Ehrentag ein Extra-Nickerchen machen zu können.