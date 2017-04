Promi-Bild des Tages

Sängerin Rita Ora (26, "I Will Never Let You Down" ) hat offenbar einen neuen Freund gefunden. Die 26-Jährige präsentierte auf ihrer Instagram-Seite ein niedliches Selfie mit einer Giraffe. Ob eine rote Blume jedoch das richtige Futter für das Tier ist?

Ora gönnte sich eine kleine Auszeit vom Musikbusiness. Zuletzt postete sie zahlreiche Schnappschüsse von den Malediven. Doch mit dem süßen Nichtstun ist es jetzt vorbei. "Der Urlaub war klasse. Okay... zurück zur Arbeit. Die Ruhe vor dem Sturm", kommentierte sie ihr Bild mit der Giraffe. Kommt etwa bald ein neues Album der Sängerin auf den Markt? Ihr Hashtag "#RO2" könnte darauf hinweisen...