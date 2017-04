Promi-Bild des Tages

Salma Hayek (50, "Bandidas" ) hat sich mit Filmpartner Eugenio Derbez (55, "Girl in Progress") eine riesige Pizza gegönnt. Die hübsche Schauspielerin postete ein Foto davon auf ihrem Instagram-Account. Derbez schneidet darauf eine Grimasse mit vollem Mund, Hayek scheint kurz davor zu sein, in ein Stück Pizza zu beißen. "Ich nehme ein Stück von Eugenio Derbez mit diesem Käse", schrieb Hayek auf Englisch und Spanisch unter das Foto.

Die zwei standen kürzlich für die Dreharbeiten ihres gemeinsamen Films "How to Be a Latin Lover" vor der Kamera. In dem Streifen geht es um einen Mann, der sich bevorzugt mit älteren, reichen Frauen einlässt. Eines Tages verlässt ihn aber seine Partnerin und er ist gezwungen, wieder bei seiner Schwester einzuziehen. Der Film soll am 28. April in den USA in die Kinos kommen.