Promi-Bild des Tages

Ist am Muskelpaket Arnold Schwarzenegger (69, "Terminator: Genisys" ) etwa ein Friseurmeister verloren gegangen? Wie sein neuer Facebook-Post beweist, vertraut ihm sein Sohn Patrick auch mit 23 Jahren noch immer das Haareschneiden an. Das Bild zeigt auf der einen Seite den jungen Arni, der seinem kleinen Sohn mit viel Fingerspitzengefühl die Haare schneidet, auf der anderen Seite setzt er - ein wenig gealtert - den Rasierer am Kopf seines nun erwachsenen Sohnes an.

Besonders süß: Während Patrick früher noch coole Klebe-Tattoos auf Arm und Brust präsentierte, beschäftigt er sich heute lieber mit seinem Smartphone, während sein Vater Hand anlegt. "Manche Dinge ändern sich nie", kommentiert der Hollywood-Star die Collage.